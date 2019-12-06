У Минска и Москвы остались несогласованные вопросы по интеграции

В пятницу, 6 декабря, главы правительств Беларуси и России встретятся в Сочи для согласования вопросов интеграции в рамках Союзного государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

Как сообщается, они будут обсуждать 31 дорожную карту интеграции, из которых только 20 согласовано.

"Сергей Румас и Дмитрий Медведев попытаются согласовать карты, но, судя по всему, часть вопросов оставят для президентов. После переговоров 19 ноября согласовано два десятка из 31 дорожной карты, в том числе стороны расходятся по документам в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров беларусская сторона хотела бы решить важные для нее вопросы, такие как:

формирование цен на нефть и газ;

последствия реализации налогового маневра;

устранение барьеров по доступу товаров на внутренние национальные рынки.

"Представители российской стороны на первое место ставят интеграционные договоренности, а потом уже решение "текущих вопросов", - говорится в сообщении.

После переговоров премьеров запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты двух стран подпишут договор об интеграции в ближайшие выходные. Беларусское издание tut.by отмечает, что скорее всего соглашение будет подписано на российских условиях, что является поглощением.

Отметим, ранее Румас заявил, что Беларусь подпишет дорожные карты по интеграции с Россией только при учете своих интересов.

Лукашенко ранее заявил, что "Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России".

По данным института социологии Беларуси, количество белорусов, которые поддерживают создание союзного государства с РФ, сократилась в последние годы. Число сторонников вхождения Беларуси в состав России в 2019 году составило 7,7 %.