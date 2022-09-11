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Минск заключил соглашение о сотрудничестве с Севастополем, несмотря на непризнание аннексии

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Минск, Воскресенье 11 сентября 2022 05:34
Минск заключил соглашение о сотрудничестве с Севастополем, несмотря на непризнание аннексии Фото: Минск заключил соглашение о сотрудничестве с Севастополем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Минск и Севастополь заключили соглашение о сотрудничестве, несмотря на то, что Беларусь не признала оккупированный РФ Крым российским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Зеркало".

Речь идет об экспорте и импорте продукции, городском хозяйстве, сотрудничестве в области культуры, образования, науки, молодежной политики, а также "патриотического воспитания".

"Зеркало" отметило, что в Беларуси это событие освещается достаточно скупо, в частности агентство "Минск-Новости" вспомнило подписание соглашения одной строчкой, тогда как "пресс-служба" Севастополя рассказала о встрече достаточно подробно.

Соглашение подписали глава Мингорисполкома Владимир Кухарев и "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев. При этом отмечается, что он назвал соглашение "исторически важным моментом" и что переговоры с Минском по этому поводу велись давно.

Официально Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. В то же время, в июле 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал аннексию Крыма Россией и в случае необходимости выдаст соответствующий указ.

Напомним, последнее исследование показало дальнейшее ухудшение отношения украинцев к жителям Беларуси. В августе 2022 года к белорусам негативно относятся 52% (в апреле 2022 - 33%, в апреле 2021 - 4%), нейтрально - 34%, положительно - 10%.

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