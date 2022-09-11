Мінськ уклав угоду про співпрацю з Севастополем, незважаючи на невизнання анексії

Мінськ і Севастополь уклали угоду про співпрацю, всупереч тому, що Білорусь не визнала окупований РФ Крим російським.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Зеркало" .

Йдеться про експорт та імпорт продукції, міське господарство, співробітництво в галузі культури, освіти, науки, молодіжної політики, а також "патріотичного виховання".

"Зеркало" відзначило, що в Білорусі ця подія висвітлюється досить скупо, зокрема агентство "Мінськ-Новини" згадало підписання Угоди одним рядком, тоді як пресслужба Севастополя розповіла про зустріч досить докладно.

Угоду підписали глава Мінміськвиконкому Володимир Кухарєв і" губернатор Севастополя " Михайло Развожаєв. При цьому наголошується, що він назвав угоду "історично важливим моментом" і що переговори з Мінськом з цього приводу велися давно.

Офіційно Білорусь "підтримує суверенітет і територіальну цілісність" України в міжнародно визнаних кордонах. Водночас, в липні 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він де-факто і так визнав анексію Криму Росією і в разі необхідності видасть відповідний указ.

Нагадаємо, останнє дослідження показало подальше погіршення ставлення українців до жителів Білорусі. У серпні 2022 року до білорусів негативно ставляться 52% (у квітні 2022 - 33%, у квітні 2021 - 4%), нейтрально - 34%, позитивно - 10%.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.