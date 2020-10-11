В Минск стягивают военную технику: в городе запланирован "Марш гордости"

Фото: военная техника едет в Минск (t.me/radiosvaboda)

В воскресенье, 11 октября, в белорусскую столицу Минск стягивают военную технику. Сегодня в городе запланирована новая демонстрация под названием "Марш гордости".

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Очевидцы зафиксировали на фото и видео колонны военной и спецтехники на подъездах к столице, а в одном из районов были замечены бронемашины с пулеметами.



Кроме того, колонну военной техники заметили и на улице Тимирязева, водители сигналили ей вслед.

Демонстрации в Минске сегодня запланированы на 14:00. Люди должны собраться возле Стелы в центре города. В других городах также должны пройти акции протеста.

Напомним, вчера Александр Лукашенко встретился с политическими заключенными в следственном изоляторе КГБ Беларуси. Встреча продолжалась более четырех часов. Содержание разговора участники общим решение оставили в тайне.

По данным правозащитной организации "Весна", по состоянию на 7 октября в Беларуси статус политического заключенного имели около 100 человек.

После президентских выборов 9 августа в Беларуси вспыхнули массовые демонстрации из-за результатов голосования, так как Лукашенко получил более 80% поддержки. Белорусское общество считает выборы сфальсифицированными, требует честного голосования и отставки Лукашенко. Часть стран Европы, среди которых Украина, не признали результатов белорусских выборов.