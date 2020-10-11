ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

До Мінська стягують військову техніку: у місті заплановано "Марш гордості"

Мінськ , Неділя 11 жовтня 2020 12:59
До Мінська стягують військову техніку: у місті заплановано "Марш гордості"
Фото: військова техніка їде до Мінська (t.me/radiosvaboda)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 11 жовтня, в білоруську столицю Мінськ стягують військову техніку. Сьогодні у місті запланована нова демонстрація під назвою "Марш гордості".

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Очевидці зафіксували на фото і відео колони військової техніки та спецтехніки на під'їздах до столиці, а в одному з районів були помічені бронемашини з кулеметами.

Крім того, колону військової техніки помітили на вулиці Тимірязєва, водії сигналили їй услід.

Демонстрації у Мінську сьогодні заплановані на 14:00. Люди повинні зібратися біля Стели в центрі міста. В інших містах також повинні пройти акції протесту.

Нагадаємо, вчора Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в'язнями у слідчому ізоляторі КДБ Білорусі. Зустріч тривала понад чотири години. Зміст розмови учасники загальним рішення залишили в таємниці.

За даними правозахисної організації "Весна", станом на 7 жовтня в Білорусі статус політичного в'язня мали близько 100 осіб.

Після президентських виборів 9 серпня у Білорусі почалися масові демонстрації з-за результатів голосування, оскільки Лукашенко отримав понад 80% підтримки. Білоруське суспільство вважає вибори сфальсифікованими, вимагає чесного голосування і відставки Лукашенко. Частина країн Європи, серед яких Україна, не визнали результатів білоруських виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика БілорусьМинскпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся