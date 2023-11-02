"Мінськ" розібрали на деталі. З'явилися свіжі супутникові знімки дока Севастополя

Супутникові знімки було зроблено 31 жовтня, на них видно, що "Мінськ" розібрано, ймовірно на запчастини.

"Розібраний Мінськ вийшов із сухого доку і пришвартувався на північ від нього. Ростов-на-Дону поки що перебуває в сухому доці", - пише аналітик.

Атака на Севастополь

В ніч на 13 вересня у Міноборони РФ заявили про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув, що атаку провели за допомогою далекобійних ракет від західних партнерів.

У мережі також поширили фото пошкодженого російського "Ростова" після атаки.

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