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"Мінськ" розібрали на деталі. З'явилися свіжі супутникові знімки дока Севастополя

Фото: Севастополь (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни розібрали великий десантний корабель "Мінськ", а ось підводний човен "Ростов-на-Дону" все ще залишається у сухому доці.

Як повідомляє РБК-Україна, супутникові знімки у своєму Twitter опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.

Супутникові знімки було зроблено 31 жовтня, на них видно, що "Мінськ" розібрано, ймовірно на запчастини.

"Розібраний Мінськ вийшов із сухого доку і пришвартувався на північ від нього. Ростов-на-Дону поки що перебуває в сухому доці", - пише аналітик.

Атака на Севастополь

В ніч на 13 вересня у Міноборони РФ заявили про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

 командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув, що атаку провели за допомогою далекобійних ракет від західних партнерів.

У мережі також поширили фото пошкодженого російського "Ростова" після атаки.

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СевастопільВійна Росії проти України