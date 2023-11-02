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"Минск" разобрали на детали. Появились свежие спутниковые снимки дока Севастополя

Фото: Севастополь (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне разобрали большой десантный корабль "Минск", а вот подлодка "Ростов-на-Дону" все еще остается в сухом доке.

Как сообщает РБК-Украина, спутниковые снимки в своем Twitter опубликовал OSINT-исследователь MT Anderson.

Спутниковые снимки были сделаны 31 октября, на них видно, что "Минск" разобран, вероятно, на запчасти.

"Разобранный Минск вышел из сухого дока и пришвартовался к северу от него. Ростов-на-Дону пока находится в сухом доке", - пишет аналитик.

Атака на Севастополь

В ночь на 13 сентября в Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.

В сети также распространили фото поврежденного российского "Ростова" после атаки.

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