"Минск" родился еле живым: Зеленский хочет найти с Байденом и Путиным новый формат

По его словам, в минских соглашениях, например, не говорится о том, что Россия может раздавать свои паспорта жителям оккупированного Донбасса.

"Паспортизация является одним из доказательств того, что по "Минску" никто не идет. "Минск" родился еле живым. То, что было подписано в 2015 году, оно еле живое. Вопрос в том, что сегодня Нормандия, опираясь на "Минск", или "Минск", опираясь на встречи в Нормандии, - это единственный документ или единственная адженда", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что минскую повестку дня не нужно закрывать, но нужно открывать другую.

"Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду решения этих вопросов", - добавил Зеленский.