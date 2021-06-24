UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Минск" родился еле живым: Зеленский хочет найти с Байденом и Путиным новый формат

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что минские соглашения по Донбассу изначально были "еле живым" документом. Выход из ситуации можно попробовать найти на личных встречах с американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук на канале "1+1".

По его словам, в минских соглашениях, например, не говорится о том, что Россия может раздавать свои паспорта жителям оккупированного Донбасса.

"Паспортизация является одним из доказательств того, что по "Минску" никто не идет. "Минск" родился еле живым. То, что было подписано в 2015 году, оно еле живое. Вопрос в том, что сегодня Нормандия, опираясь на "Минск", или "Минск", опираясь на встречи в Нормандии, - это единственный документ или единственная адженда", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что минскую повестку дня не нужно закрывать, но нужно открывать другую.

"Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду решения этих вопросов", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский в конце июля посетит США и встретится с президентом Джо Байденом.

Что касается Путина, то в Кремле говорят о готовности провести такую встречу, но она не готовится. Путин говорил только о встрече с Зеленским в Москве, при этом на таком саммите якобы не могут подниматься вопросы Крыма или Донбасса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбассДжозеф Байденминские соглашения