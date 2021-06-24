"Мінськ" народився ледве живим: Зеленський хоче знайти з Байденом і Путіним новий формат

За його словами, в мінських угодах, наприклад, не йдеться про те, що Росія може роздавати свої паспорти жителям окупованого Донбасу.

"Паспортизація є одним з доказів того, що по "Мінську" ніхто не йде. "Мінськ" народився ледве живим. Те, що було підписано у 2015 році, воно ледве живе. Питання в тому, що сьогодні Нормандія, спираючись на "Мінськ", або "Мінськ", спираючись на зустрічі в Нормандії, - це єдиний документ або єдина адженда", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що мінський порядок денний не потрібно закривати, але треба відкривати інший.

"Я вважаю, зустріч з президентом Росії і зустріч моя з президентом США може надати іншу адженду вирішення цих питань", - додав Зеленський.