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"Мінськ" народився ледве живим: Зеленський хоче знайти з Байденом і Путіним новий формат

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що мінські угоди щодо Донбасу відразу були "ледве живим" документом. Вихід із ситуації можна спробувати знайти на особистих зустрічах з американським лідером Джо Байденом і російським президентом Володимиром Путіним.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук на каналі "1+1".

За його словами, в мінських угодах, наприклад, не йдеться про те, що Росія може роздавати свої паспорти жителям окупованого Донбасу.

"Паспортизація є одним з доказів того, що по "Мінську" ніхто не йде. "Мінськ" народився ледве живим. Те, що було підписано у 2015 році, воно ледве живе. Питання в тому, що сьогодні Нормандія, спираючись на "Мінськ", або "Мінськ", спираючись на зустрічі в Нормандії, - це єдиний документ або єдина адженда", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що мінський порядок денний не потрібно закривати, але треба відкривати інший.

"Я вважаю, зустріч з президентом Росії і зустріч моя з президентом США може надати іншу адженду вирішення цих питань", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський наприкінці липня відвідає США і зустрінеться з президентом Джо Байденом.

Що стосується Путіна, то в Кремлі кажуть про готовність провести таку зустріч, але вона не готується. Путін говорив лише про зустріч із Зеленським у Москві, при цьому на такому саміті нібито не можуть підніматися питання Криму чи Донбасу.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДонбасДжозеф Байденмінські угоди