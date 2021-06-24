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Офис президента и Госдеп обсудили детали визита Зеленского в США

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Четверг 24 июня 2021 09:59
Офис президента и Госдеп обсудили детали визита Зеленского в США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Разговор касался визита украинского президента Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Как известно, визит планируется на июль этого года.

"Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению президента США Джо Байдена", - говорится в сообщении.

Нуланд напомнила о непреклонной поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, президент США Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

Как сообщало РБК-Украина, визит Зеленского в США планируется на конец июля 2021 года.

В МИД заявили, что главной темой переговоров Байдена и Зеленского станет привлечение американской стороны к урегулированию конфликта на Донбассе.

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Владимир Зеленский Джозеф Байден Офис президента
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