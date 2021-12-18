Минск подтвердил готовность разместить в Беларуси ядерное оружие России

Беларусь готова разместить на своей территории ядерное оружие России. Власти страны готовы пойти на такой шаг при угрозе со стороны НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
"Мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения", - заявил Макей в интервью одному из телеканалов, фрагменты которого опубликовало агентство "БелТА".
Министр добавил, что на такой шаг Минск пойдет в случае угрозы со стороны НАТО.
Макей напомнил, что Александр Лукашенко уже заявлял о готовности Беларуси разместить на территории страны ядерное оружие России.
Отметим, о готовности предложить России разместить в Беларуси ядерное оружие Лукашенко заявил в конце ноября.