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Минск подтвердил готовность разместить в Беларуси ядерное оружие России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Беларусь готова разместить на своей территории ядерное оружие России. Власти страны готовы пойти на такой шаг при угрозе со стороны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

"Мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения", - заявил Макей в интервью одному из телеканалов, фрагменты которого опубликовало агентство "БелТА".

Министр добавил, что на такой шаг Минск пойдет в случае угрозы со стороны НАТО.

Макей напомнил, что Александр Лукашенко уже заявлял о готовности Беларуси разместить на территории страны ядерное оружие России.

Отметим, о готовности предложить России разместить в Беларуси ядерное оружие Лукашенко заявил в конце ноября.

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