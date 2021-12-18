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Мінськ підтвердив готовність розмістити в Білорусі ядерну зброю Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Білорусь готова розмістити на своїй території ядерну зброю Росії. Влада країни готова піти на такий крок при загрозі з боку НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея.

"Ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння", - заявив Макей в інтерв'ю одному з телеканалів, фрагменти якого опублікувало агентство "БелТА".

Міністр додав, що на такий крок Мінськ піде у разі загрози з боку НАТО.

Макей нагадав, що Олександр Лукашенко вже заявляв про готовність Білорусі розмістити на території країни ядерну зброю Росії.

Зазначимо, про готовність запропонувати Росії розмістити у Білорусі ядерну зброю Лукашенко заявив наприкінці листопада.

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