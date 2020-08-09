До Мінська напередодні виборів стягнули військову техніку

Правоохоронці переведені на посилений варіант служби
Перед виборами президента Білорусі в Мінську стала з'являтися військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів.
Відеозапис опублікував місцевий портал TUT.BY.
На кадрах видно, як на перетині вулиць Першотравневої та Пуліхова в центрі Мінська стоїть колона з військових автомобілів.
Портал також повідомив, що біля Палацу Республіки та Палацу профспілок на Жовтневій площі в білоруській столиці виставили огородження.
Начальник управління охорони правопорядку МВС Білорусі Дмитро Курьян розповів, що у зв'язку з проведенням президентських виборів співробітники МВС переведені на посилений варіант служби.
Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройдуть президентські вибори. Чинний президент країни Олександр Лукашенко знову спробує залишитися при владі.
Напередодні виборів у країні почалися переслідування та затримання опонентів Лукашенка, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяла міліція.
Зазначимо, Німеччина, Франція і Польща закликали Білорусь провести прозорі та чесні вибори президента; країни також закликали Мінськ звільнити всіх політичних в'язнів.
Крім того, вчора у Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоящее Время", в тому числі двох громадян України; журналістів вислали з Білорусі та заборонили в'їзд в країну на 10 років.