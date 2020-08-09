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До Мінська напередодні виборів стягнули військову техніку

Білорусь, Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 05:21
До Мінська напередодні виборів стягнули військову техніку
Фото: військова техніка (TUT.BY/скріншот)
Автор: Артур Родивилов

Правоохоронці переведені на посилений варіант служби

Перед виборами президента Білорусі в Мінську стала з'являтися військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів.

Відеозапис опублікував місцевий портал TUT.BY.

На кадрах видно, як на перетині вулиць Першотравневої та Пуліхова в центрі Мінська стоїть колона з військових автомобілів.

Портал також повідомив, що біля Палацу Республіки та Палацу профспілок на Жовтневій площі в білоруській столиці виставили огородження.

Начальник управління охорони правопорядку МВС Білорусі Дмитро Курьян розповів, що у зв'язку з проведенням президентських виборів співробітники МВС переведені на посилений варіант служби.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройдуть президентські вибори. Чинний президент країни Олександр Лукашенко знову спробує залишитися при владі.

Напередодні виборів у країні почалися переслідування та затримання опонентів Лукашенка, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяла міліція.

Зазначимо, Німеччина, Франція і Польща закликали Білорусь провести прозорі та чесні вибори президента; країни також закликали Мінськ звільнити всіх політичних в'язнів.

Крім того, вчора у Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоящее Время", в тому числі двох громадян України; журналістів вислали з Білорусі та заборонили в'їзд в країну на 10 років.

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