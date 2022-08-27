В Минреинтеграции рассказали, сколько тел бойцов ВСУ удалось вернуть с начала войны
В Украину удалось вернуть тела 541 погибшего украинского военного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.
"Через Международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной РФ. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника", - рассказал он.
Он добавил, что из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 - защитники "Азовстали".
"Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений - отовсюду", - отметил Котенко.
Как сообщалось, с начала полномасштабной войны России погибли почти 9 тысяч украинских военнослужащих.
Напомним, ВСУ за сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и уничтожили пять артсистем врага. Всего Россия потеряла с начала полномасштабной войны уже 46 500 своих военных убитыми.
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