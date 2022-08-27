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ВСУ уничтожили 250 оккупантов и полдесятка артсистем: новые потери россиян

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Украина, Суббота 27 августа 2022 09:03
ВСУ уничтожили 250 оккупантов и полдесятка артсистем: новые потери россиян Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 46 500 своих военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и уничтожили пять артсистем врага. Всего Россия потеряла с начала полномасштабной войны уже 46 500 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 46500 (+250) человек ликвидировано,
  • танков - 1939 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 4254 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 1045 (+5) ед,
  • РСЗО - 274 (+2) ед,
  • средства ПВО - 148 (+0) ед,
  • самолетов - 234 (+0) ед,
  • вертолетов - 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 836 (+2),
  • крылатые ракеты - 196 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3) ед,
  • специальная техника - 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили склады боеприпасов под Чернобаевкой и ударили по средствам ПВО врага в Херсоне.

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