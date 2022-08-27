ВСУ уничтожили 250 оккупантов и полдесятка артсистем: новые потери россиян
Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 46 500 своих военных (Getty Images)
Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и уничтожили пять артсистем врага. Всего Россия потеряла с начала полномасштабной войны уже 46 500 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 46500 (+250) человек ликвидировано,
- танков - 1939 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 4254 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 1045 (+5) ед,
- РСЗО - 274 (+2) ед,
- средства ПВО - 148 (+0) ед,
- самолетов - 234 (+0) ед,
- вертолетов - 202 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 836 (+2),
- крылатые ракеты - 196 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3) ед,
- специальная техника - 99 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили склады боеприпасов под Чернобаевкой и ударили по средствам ПВО врага в Херсоне.
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