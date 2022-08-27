ВСУ уничтожили 250 оккупантов и полдесятка артсистем: новые потери россиян

Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 46 500 своих военных (Getty Images)

Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и уничтожили пять артсистем врага. Всего Россия потеряла с начала полномасштабной войны уже 46 500 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.