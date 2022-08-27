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В Мінреінтеграції розповіли, скільки тіл бійців ЗСУ вдалося повернути з початку війни

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Україна, Субота 27 серпня 2022 16:47
В Мінреінтеграції розповіли, скільки тіл бійців ЗСУ вдалося повернути з початку війни Фото: в Україну вдалося повернути тіла 541 бійця (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

До України вдалося повернути тіла 541 загиблого українського військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

"Через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ. Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника", - розповів він.

Він додав, що з Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 - захисники "Азовсталі".

"Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків - звідусіль", - зазначив Котенко.

Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.

Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували ще 250 окупантів і знищили п'ять артсистем ворога. Загалом Росія втратила з початку повномасштабної війни вже 46 500 своїх військових убитими.

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