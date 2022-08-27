В Мінреінтеграції розповіли, скільки тіл бійців ЗСУ вдалося повернути з початку війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

"Через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ. Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника", - розповів він.

Він додав, що з Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 - захисники "Азовсталі".

"Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків - звідусіль", - зазначив Котенко.