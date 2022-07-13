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Минреинтеграции предлагает СНБО новых кандидатов на санкции: кто туда попал

Фото: вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (facebook.com/MReintegration)
Автор: Мария Кучерявец

Минреинтеграции предложило ввести санкции против лиц, причастных к изъятию и уничтожению украинских архивов на временно оккупированных территориях. Инициативу рассмотрит СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"К физическим и юридическим лицам, которые причастны к изъятию и уничтожению документов в архивных учреждениях на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Крыму и г. Севастополе, будут применены санкции. Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 июля", - говорится в сообщении.

Указано, что проект распоряжения подготовило Минреинтеграции на основе данных Госархивслужбы.

Так, персональные санкции к этим лицам будут применяться на 5 лет.

Они предусматривают блокирование активов, невозможность вывода капиталов за пределы Украины, запрет передачи прав на объекты интеллектуальной собственности и т. д.

"Соответствующие предложения о применении санкций будут переданы на рассмотрение СНБО", - добавляют в сообщении.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины согласовал введение санкций против российских археологов и иностранных исследователей за незаконные раскопки в оккупированном Крыму.

Добавим, ранее стало известно о разработке плана для ужесточения санкций против России и обнародованы его главные шаги.

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СНБОСанкцииОккупированные территории