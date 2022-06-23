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Украина разработала план для усиления санкций против России: главные шаги

Новина українською →
Киев, Четверг 23 июня 2022 16:51
Украина разработала план для усиления санкций против России: главные шаги Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Международная группа Ермака-Макфола разработала Дорожную карту финансовых санкций против России. Документ содержит рекомендации для усиления экономического давления на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Главной целью санкций является лишение России финансовых потоков, которые она направляет на спонсирование войны в Украине. Разработанные предложения базируются на зависимости РФ от западных резервных валют, рынков и банков, в частности в торговле. План содержит три главных шага для ужесточения международных санкций.

Первый этап

Группа Ермака-Макфола предлагает наложить санкции на 30 крупнейших российских банков с государственным капиталом, Московскую биржу, Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр. Единственным учреждением для операций с товарами, в отношении которых не введены санкции, может остаться "Газпромбанк".

При этом индивидуальные санкции должны быть расширены на российских чиновников, ответственных за финансовую политику.

Кроме того, Россию предлагают признать государством-спонсором терроризма и включить ее в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Второй этап

Украина рекомендует разорвать экономические отношения с РФ, исключить агрессора из западных фондов и компаний.

Также предприятия и отдельные лица должны потерять доступ к услугам по инвестиционному и другому консалтингу, управлению активами, работе на крипторынках.

Третий этап

Предлагается установить жесткий контроль за финансовыми операциями с Россией. Это поможет предотвратить кражи технологий и интеллектуальной собственности, особенно в отношении товаров и услуг двойного назначения. В отношении российских предприятий должен действовать комплексный экспортный контроль.

Также в документе указывается, что компании, которые сотрудничают с Россией, должны ввести максимальные прозрачные принципы партнерства, чтобы увеличить общественное давление на агрессора.

Напомним, что группа Ермака-Макфола разработала дорожную карту, где представила свой список претендентов на индивидуальные санкции в России.

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