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Кабмин согласовал новые санкции против России: названа причина

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Киев, Пятница 01 июля 2022 22:17
Кабмин согласовал новые санкции против России: названа причина Фото: санкции против России будет вводить СНБО (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины согласовал введение санкций против российских археологов и иностранных исследователей за незаконные раскопки в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что санкции вводятся в отношении российских ученых за участие в археологических раскопках на территории Крыма и Севастополя в период с сентября 2019 года по октябрь 2020 года.

"В частности, под эгидой Института археологии РАН прошел ряд незаконных археологических раскопок. Кроме того, к исследованиям генуэзских фортификационных укреплений в Крыму и незаконным перезахоронениям солдат, погибших во время Крымской войны 1853-1856 годов, привлекались некоторые иностранные исследователи", - говорится в сообщении.

Предложения о санкциях будут переданы на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, ранее сообщалось о разработке плана для усиления санкций против России. РБК-Украина расписало основные шаги.

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