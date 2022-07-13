RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінреінтеграції пропонує РНБО нових кандидатів на санкції: хто туди потрапив

Фото: віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook.com/MReintegration)
Автор: Марія Кучерявець

Мінреінтеграції запропонувало ввести санкції проти осіб, причетних до вилучення та знищення українських архівів на тимчасово окупованих територіях. Ініціативу розгляне РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"До фізичних та юридичних осіб, які причетні до вилучення та знищення документів в архівних установах на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, Криму та м. Севастополі, будуть застосовані санкції. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 12 липня", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що проект розпорядження підготувало Мінреінтеграції на основі даних Держархівслужби.

Зазначено, що персональні санкції до цих осіб застосовуватимуться на 5 років.

Вони передбачають блокування активів, неможливість виведення капіталів за межі України, заборону передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності та ін.

"Відповідні пропозиції про застосування санкцій будуть передані на розгляд РНБО", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України погодив введення санкцій проти російських археологів та іноземних дослідників за незаконні розкопки в окупованому Криму.

Додамо, раніше стало відомо про розробку плану для посилення санкцій проти Росії та оприлюднено його головні кроки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОСанкціїОкуповані території