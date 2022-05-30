Минреинтеграции больше не будет заниматься обменом военнопленных, - Верещук

Министерство реинтеграции перестало заниматься обменом военнопленных. Эти функции передали Главному управлению разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.
"В дальнейшем обмены военнопленными - это совместная работа ГУР и СБУ. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы отлажены", - заявила министр.
При этом Верещук отметила, что Минреинтеграции останется ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными организациями.
Напомним, ранее Верещук заявляла, что жителям временно оккупированных районов не следует оставаться в контролируемых РФ населенных пунктах и брать российские паспорта.
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