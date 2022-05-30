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Минреинтеграции больше не будет заниматься обменом военнопленных, - Верещук

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство реинтеграции перестало заниматься обменом военнопленных. Эти функции передали Главному управлению разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"В дальнейшем обмены военнопленными - это совместная работа ГУР и СБУ. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы отлажены", - заявила министр.

При этом Верещук отметила, что Минреинтеграции останется ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными организациями.

Напомним, ранее Верещук заявляла, что жителям временно оккупированных районов не следует оставаться в контролируемых РФ населенных пунктах и брать российские паспорта.

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