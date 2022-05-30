Мінреінтеграції більше не займатиметься обміном військовополонених, - Верещук

Міністерство реінтеграції перестало займатись обміном військовополонених. Ці функції передали Головному управлінню розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
"Надалі обміни військовополоненими - це спільна робота ГУР та СБУ. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено", - заявила міністр.
При цьому Верещук зазначила, що Мінреінтеграції залишиться відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними організаціями.
Нагадаємо, раніше Верещук заявляла, що мешканцям тимчасово окупованих районів не слід залишатися в контрольованих РФ населених пунктах та брати російські паспорти.
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