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Мінреінтеграції більше не займатиметься обміном військовополонених, - Верещук

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство реінтеграції перестало займатись обміном військовополонених. Ці функції передали Головному управлінню розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Надалі обміни військовополоненими - це спільна робота ГУР та СБУ. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено", - заявила міністр.

При цьому Верещук зазначила, що Мінреінтеграції залишиться відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними організаціями.

Нагадаємо, раніше Верещук заявляла, що мешканцям тимчасово окупованих районів не слід залишатися в контрольованих РФ населених пунктах та брати російські паспорти.

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