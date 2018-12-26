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В Минрегионе спрогнозировали объем доходов местных бюджетов

Новости » Политика    26.12.2018 - 13:33
В Минрегионе спрогнозировали объем доходов местных бюджетов
Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Зубко, впервые в истории Украины доля местных бюджетов в доходах сводного бюджета превышает 51%

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ спрогнозировало объем доходов местных бюджетов по итогам 2018 года. Об этом заявил глава Минрегиона - вице-премьер-министр Геннадий Зубко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вице-премьер отметил, что впервые в истории страны доля местных бюджетов в доходах сводного бюджета Украины превышает 51%.

"Впервые за годы независимости государства центральная власть передала на места не только полномочия, но и ресурсы. Впервые в истории страны доля местных бюджетов в доходах сводного бюджета Украины превышает 51%. Прогнозируем, что по итогам 2018 года объем доходов местных бюджетов составит более 230 миллиардов гривен", - подчеркнул Зубко.

Он добавил, что именно общины будут решать, на что потратить эти средства.

"Децентрализация - это не только перераспределение денег на места для удовлетворения потребностей общин, но и предоставление полномочий по принятию верных решений и четкому распределению ответственности между центральной и местной властью", - сказал глава Минрегиона.

Напомним, в Минрегионе заявили, что в Верховной раде зарегистрированы 4 приоритетных законопроекта по новому этапу децентрализации, которые требуют первоочередного принятия.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря президент Украины Петр Порошенко принял указ об ускорении децентрализации власти.

Добавим также, глава Кабмина Владимир Гройсман анонсировал, что направит представление главе государства об увольнении глав районных государственных администраций (РГА), которые мешают процессу децентрализации.

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