У Мінрегіоні спрогнозували обсяг доходів місцевих бюджетів

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Зубка, вперше в історії України частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету перевищує 51%

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ спрогнозувало обсяг доходів місцевих бюджетів за підсумками 2018 року. Про це заявив глава Мінрегіону - віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу відомства.

Віце-прем'єр зазначив, що вперше в історії країни частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України перевищує 51%.

"Уперше за роки незалежності держави центральна влада передала на місця не лише повноваження, а й ресурси. Вперше в історії країни частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України перевищує 51%. Прогнозуємо, що за підсумками 2018 року обсяг доходів місцевих бюджетів становитиме понад 230 мільярдів гривень", - підкреслив Зубко.

Він додав, що саме громади будуть вирішувати, на що витратити ці кошти.

"Децентралізація - це не лише перерозподіл грошей на місця задля задоволення потреб громад, але й надання повноважень щодо прийняття вірних рішень та чіткий розподіл відповідальності між центральною і місцевою владою", - сказав глава Мінрегіону.

Нагадаємо, у Мінрегіоні заявили, що у Верховній раді зареєстровано 4 пріоритетних законопроекти по новому етапу децентралізації, які вимагають першочергового прийняття.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня президент України Петро Порошенко схвалив указ щодо прискорення децентралізації влади.

Додамо також, глава Кабміну Володимир Гройсман анонсував, що направить подання главі держави про звільнення голів районних державних адміністрацій (РДА), які заважають процесу децентралізації.