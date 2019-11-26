Минрегион назвал сроки полного запуска отопления в 4 областях и в Киеве

Все объекты подключат к отоплению до конца недели
Начало отопительного сезона в регионах, где часть объектов остается без тепла, планируется до конца этой недели. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.
Сообщается, что по состоянию на 26 ноября 100% объектов социальной и жилищной сфер подключены к отоплению в 20 областях. В то же время по информации Киевского городского и областных государственных администраций не отапливаются следующие объекты:
Фото: состояние отопления в регионах
Напомним, ранее сообщалось, что порывы на теплосетях в Светловодске Кировоградской области планируется устранить 26 ноября.