ГСЧС назвала сроки устранения порывов на теплосетях в Светловодске

Фото: устранение порывов в Светловодске (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Последние порывы планируют устранить сегодня

Порывы на теплосетях в Светловодске Кировоградской области планируется устранить 26 ноября. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на утро 26 ноября из 13 мест порывов устранены шесть, последние планируется устранить сегодня. Также сообщается, что к работам привлекаются подразделения ГСЧС Украины для откачки воды.

Кроме того, в круглосуточном режиме работают 7 пунктов обогрева с полевыми кухнями, где все желающие могут согреться, выпить горячего чая.

Фото: устранение порывов в Светловодске (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура открыла производство из-за срыва отопительного сезона в Светловодске. По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия не провели надлежащую подготовку отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей.

До этого стало известно, что без отопления в Светловодске остались почти 13 тысяч жителей. В частности, теплоснабжение отсутствовало в 111 жилых домах и в двух детсадах.