ГСЧС назвала сроки устранения порывов на теплосетях в Светловодске

Последние порывы планируют устранить сегодня
Порывы на теплосетях в Светловодске Кировоградской области планируется устранить 26 ноября. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Сообщается, что по состоянию на утро 26 ноября из 13 мест порывов устранены шесть, последние планируется устранить сегодня. Также сообщается, что к работам привлекаются подразделения ГСЧС Украины для откачки воды.
Кроме того, в круглосуточном режиме работают 7 пунктов обогрева с полевыми кухнями, где все желающие могут согреться, выпить горячего чая.
Фото: устранение порывов в Светловодске (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура открыла производство из-за срыва отопительного сезона в Светловодске. По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия не провели надлежащую подготовку отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей.
До этого стало известно, что без отопления в Светловодске остались почти 13 тысяч жителей. В частности, теплоснабжение отсутствовало в 111 жилых домах и в двух детсадах.