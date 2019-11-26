Мінрегіон назвав терміни повного запуску опалення в 4 областях і в Києві

Всі об'єкти підключать до опалення до кінця тижня
Початок опалювального сезону в регіонах, де частина об'єктів залишається без тепла, планується до кінця цього тижня. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій у Facebook.
Повідомляється, що станом на 26 листопада 100% об'єктів соціальної та житлової сфер підключені до опалення у 20 областях. У той же час за інформацією Київської міської та обласних державних адміністрацій не опалюються наступні об'єкти:
Фото: стан опалення в регіонах
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пориви на тепломережах у Світловодську Кіровоградської області планується усунути 26 листопада.