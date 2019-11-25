В Светловодске приостановили ликвидацию аварии на теплосетях, развернуты пункты обогрева

Фото: аварийный участок (kr.dsns.gov.ua)

Сейчас ликвидирована половина прорывов

В Светловодске Кировоградской области в течение дня 25 ноября ликвидировано шесть порывов на теплосетях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.

Он подчеркнул, что сейчас выполнена половина работы и ликвидация остальных прорывов в городе продолжится завтра.

"Имеем положительные результаты. В Светловодске ликвидировано шесть порывов на теплосетях. Пока четыре ремонтные бригады продолжают аварийные работы на участке по ул. Конька. Завтра начнется ликвидация оставшихся шести порывов. Держим ситуацию на контроле", - сообщил Балонь.

Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются на 13 участках, над их ликвидацией работают 13 бригад. Привлечены аварийно-спасательная, инженерная и пожарная техники.

"Наготове электростанции и обогреватель воздуха, мотопомпы, развернуто 7 пунктов обогрева, подвижный пункт управления. Около 100 спасателей и более двух десятков единиц техники работают ради того, чтобы в домах людей было тепло", - говорится в сообщении.

Напомним, в Светловодске Кировоградской области за порывов почти 13 тысяч жителей остались без отопления. На трубопроводе внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения произошло 13 порывов.

Впоследствии прокуратура Кировоградской области по факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыла уголовное производство по статье "злоупотребление полномочиями должностным лицом".