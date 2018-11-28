Минприроды обжалует решение суда об исключении лося из Красной книги

Фото: лось (Karen Laubenstein, free-stock)

В суде заявляли, что не приведено ни одного "научного обоснования необходимости занесения животных в Красную книгу Украины"

Глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что Минприроды оспорит решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным и недействительным внесения лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на него. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Семерака.

В суде отметили, что одним из основных оснований отмены приказа стало то, что в соответствующем представлении Нацкомиссии не приведено ни одного "научного обоснования необходимости занесения животных в Красную книгу Украины" и не указано четких данных по численности популяции и ее динамики.

Напомним, ранее Styler писал, что суд исключил лося европейского из Красной книги Украины и разрешил охотиться на него.

РБК-Украина сообщало, что 5 января 2018 года Минюст внес в Красную книгу лося европейского.

"Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным и охота на него карается законом. Это пример эффективного сотрудничества государства и гражданского общества", - прокомментировал Семерак.

Также он напомнил, что приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. Однако, по словам министра, стоит урегулировать вопрос в борьбе с браконьерством.