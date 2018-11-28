ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Минприроды обжалует решение суда об исключении лося из Красной книги

Новости » Общество    28.11.2018 - 13:19
Минприроды обжалует решение суда об исключении лося из Красной книги
Фото: лось (Karen Laubenstein, free-stock)

В суде заявляли, что не приведено ни одного "научного обоснования необходимости занесения животных в Красную книгу Украины"

Глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что Минприроды оспорит решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным и недействительным внесения лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на него. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Семерака.

В суде отметили, что одним из основных оснований отмены приказа стало то, что в соответствующем представлении Нацкомиссии не приведено ни одного "научного обоснования необходимости занесения животных в Красную книгу Украины" и не указано четких данных по численности популяции и ее динамики.

Минприроды обжалует решение суда об исключении лося из Красной книги

Напомним, ранее Styler писал, что суд исключил лося европейского из Красной книги Украины и разрешил охотиться на него.

РБК-Украина сообщало, что 5 января 2018 года Минюст внес в Красную книгу лося европейского.

"Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным и охота на него карается законом. Это пример эффективного сотрудничества государства и гражданского общества", - прокомментировал Семерак.

Также он напомнил, что приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. Однако, по словам министра, стоит урегулировать вопрос в борьбе с браконьерством.

Минприроды назвало причину влияния крымского "Титана" на здоровье людей В Украине почти все мусорные свалки не соответствуют экологическим нормам
Новости Украины Министерство охраны окружающей средыОстап Семерак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь