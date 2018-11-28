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Мінприроди оскаржить рішення суду про виключення лося з Червоної книги

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 13:19
Мінприроди оскаржить рішення суду про виключення лося з Червоної книги
Фото: лось (Karen Laubenstein, free-stock)

У суді заявляли, що не наведено жодного "наукового обґрунтування необхідності занесення тварини до Червоної книги України"

Глава Міністерства екології та природних ресурсів Остап Семерак, заявив, що Мінприроди оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправним і недійсним внесення лося європейського до Червоної книги України і заборону на полювання на нього. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Семерака.

У суді зазначили, що однією з основних підстав скасування наказу стало те, що у відповідному поданні Нацкомісії не наведено жодного "наукового обґрунтування необхідності занесення тварини до Червоної книги України" та не зазначено чітких даних щодо чисельності популяції та її динаміки.

Мінприроди оскаржить рішення суду про виключення лося з Червоної книги

Нагадаємо, раніше Styler писав, що суд виключив лося європейського з Червоної книги України і дозволив полювати на нього.

РБК-Україна повідомляло, що 5 січня 2018 року Мінюст вніс до Червоної книги лося європейського.

"Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин і полювання на нього карається законом. Це приклад ефективної співпраці держави та громадянського суспільства", - прокоментував Семерак.

Також він нагадав, що наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування. Проте, за словами міністра, варто врегулювати питання у боротьбі з браконьєрством.

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