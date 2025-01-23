Міносвіти спростувало інформацію про можливість мобілізації студентів і викладачів

Грищук зауважив, що 16 січня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України про порядок надання відстрочки від призову на військову службу.

Однак, за його словами, деякі положення цього документа викликали занепокоєння у представників освітньої спільноти та народних депутатів, оскільки їх трактування може суперечити Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема, він зауважив, що постанова передбачає, що:

Для студентів, аспірантів та інших осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 2 додатку 5, відстрочка надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців.

Для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, зазначених у підпункті 2 пункту 2 додатку 5, відстрочка діє до кінця навчального року або до втрати законних підстав для її отримання.

"За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? По студентам ті ж ризики", - наголосив він.

Реакція Міністерства освіти й науки України

Міністерство освіти та науки спростувало будь-які загрози мобілізації студентів, аспірантів та викладачів.

У відомстві наголосили, що: