В Україні змінять умови вступу до магістратури в 2025 році: нові вимоги

Міністерство освіти і науки України презентувало проєкт порядку прийому до закладів вищої освіти на 2025 рік.

Цей документ має стати основою вступної кампанії для майбутніх магістрантів і містить низку нововведень та змін, які важливо врахувати абітурієнтам.

Умови вступу до магістратури: Вступ до магістратури передбачає прийом на основі ступеня бакалавра або магістра. Для спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування прийом здійснюється на основі повної загальної середньої освіти або ступеня фахового молодшого бакалавра.

Магістратура на основі іншої спеціальності: Абітурієнти з бакалаврським чи магістерським ступенем, навіть з іншої спеціальності, можуть вступити до магістратури за умови успішного складання вступних випробувань.

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ): Вступ до магістратури в 2025 році здійснюватиметься за результатами ЄВІ та ЄФВВ, а також розгляду мотиваційних листів. ЄВІ включатиме тест з іноземної мови та тест загальної навчальної компетентності. Для спеціальностей будуть додаткові фахові випробування, залежно від напрямку навчання.

Поріг для проходження випробувань: Для ЄВІ поріг встановлений на рівні 5 тестових балів для обох частин тесту, а для ЄФВВ - 35 тестових балів.

Спеціальні умови для вступу: Вступники, які є учасниками Революції Гідності, військовими, або мають інвалідність, зможуть вступати за результатами співбесіди, замість стандартних іспитів. Також передбачено переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт.

Подання заяв: Абітурієнти зможуть подавати заяви через електронний кабінет, реєстрація якого розпочнеться 1 липня 2025 року. Заявки для вступу на бюджет подаються з визначенням пріоритетності.

Конкурсний відбір та розрахунок конкурсного балу: Конкурсний бал розраховуватиметься за формулою, що включає оцінки за тест з іноземної мови, загальної навчальної компетентності та фаховий іспит. Різні спеціальності передбачатимуть різні умови для розрахунку балів.

Терміни вступу: Реєстрація на участь у ЄВІ та ЄФВВ, а також проведення вступних випробувань, заплановані на липень-серпень 2025 року. Формування рейтингових списків вступників та зарахування на бюджет завершиться до 26 серпня 2025 року.