Військові з магістратурою та керівним досвідом зможуть займати офіцерські посади без курсів

Українські військові з магістерським ступенем і щонайменше двома роками керівного досвіду в цивільній сфері можуть обіймати офіцерські посади. Це стосується навіть посад до рівня полковника.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

За словами Черногоренко, для отримання звання військовослужбовцям не потрібно буде проходити курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів, а також укладати контракт на проходження військової служби.

Вона зазначила, що до війська мобілізувалось багато фахівців із великим досвідом на керівних посадах. Однак раніше без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади.

"Ми маємо поповнювати армію фаховими кадрами й давати управлінцям із крутим досвідом всі можливості для розвитку. Армія має бути технологічною і сучасною… Кадрова реформа у війську - максимально на часі. І наша команда зробить все, щоб це відбулося", - додала Черногоренко.

30 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що для солдатів та сержантів з бойовим досвідом спростили отримання офіцерських звань.