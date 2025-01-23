Минобразования опровергло информацию о возможности мобилизации студентов и преподавателей

Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о мобилизации студентов и преподавателей. Все противоречия в документах будут урегулированы в соответствии с действующим законодательством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины и народного депутата Романа Грищука.
Грищук отметил, что 16 января вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины о порядке предоставления отсрочки от призыва на военную службу.
Однако, по его словам, некоторые положения этого документа вызвали беспокойство у представителей образовательного сообщества и народных депутатов, поскольку их трактовка может противоречить Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В частности, он отметил, что постановление предусматривает, что:
"По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? По студентам те же риски", - подчеркнул он.
Министерство образования и науки опровергло любые угрозы мобилизации студентов, аспирантов и преподавателей.
В ведомстве отметили, что:
Напомним, мы писали, что Министерство образования и науки Украины обнародовало проект порядка приема в учреждения высшего образования на 2025 год, предусматривающий изменения в правилах поступления в магистратуру.
В то же время РБК-Украина сообщало, что военные с магистратурой и руководящим опытом смогут занимать офицерские должности без курсов.
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