Міносвіти хоче заборонити корупціонерам обиратися ректорами вишів

Згідно з проектом, не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією.

Заборона буде діяти протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Проект закону розроблений Міністерством освіти і науки та підписаний новими міністром Оксеном Лісовим.

Нагадаємо, за даними останніх опитувань, вищі навчальні заклади не входять до переліку установ, де громадяни найчастіше стикаються з корупцією.