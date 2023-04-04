Міносвіти хоче заборонити корупціонерам обиратися ректорами вишів

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону щодо обмежень під час обрання на посаду керівника закладу вищої освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9176.
Згідно з проектом, не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією.
Заборона буде діяти протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Проект закону розроблений Міністерством освіти і науки та підписаний новими міністром Оксеном Лісовим.
Нагадаємо, за даними останніх опитувань, вищі навчальні заклади не входять до переліку установ, де громадяни найчастіше стикаються з корупцією.
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