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Міносвіти хоче заборонити корупціонерам обиратися ректорами вишів

Фото: Міносвіти розробило законопроект про ректорів-хабарників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону щодо обмежень під час обрання на посаду керівника закладу вищої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9176.

Згідно з проектом, не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією.

Заборона буде діяти протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Проект закону розроблений Міністерством освіти і науки та підписаний новими міністром Оксеном Лісовим.

Нагадаємо, за даними останніх опитувань, вищі навчальні заклади не входять до переліку установ, де громадяни найчастіше стикаються з корупцією.

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