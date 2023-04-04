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Минобразования хочет запретить коррупционерам избираться ректорами вузов

Фото: Минобразования разработало законопроект о ректорах-взяточниках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона об ограничениях во время избрания на должность руководителя высшего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9176 .

Согласно проекту, не может быть избран, назначен (в том числе исполняющим обязанности) на должность руководителя заведения высшего образования человек, которой подвергался административному взысканию за правонарушение, связанное с коррупцией.

Запрет будет действовать в течение года со дня вступления соответствующего решения суда в законную силу.

Проект закона разработан Министерством образования и науки и подписан новым министром Оксеном Лисовым.

Напомним, по данным последних опросов, высшие учебные заведения не входят в перечень учреждений, где граждане чаще всего сталкиваются с коррупцией.

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