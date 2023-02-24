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Українці назвали найбільш корумповані держслужби та установи

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 11:03
Українці назвали найбільш корумповані держслужби та установи Фото: найчастіше хабарі вимагають у поліклініках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (55,0%) протягом останнього року не стикалися з проявами корупції. Ще 26,1% не зверталися до державних служб та установ, а 6,0% вагаються з відповіддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" Центру Разумкова.

Найчастіше серед установ, де вимагають гроші або винагороду за послуги, українці згадують:

  • поліклініки - 6,0%,
  • управління соціального захисту - 2,2%,
  • поліція - 2,0%,
  • військові комісаріати (центри комплектування та соціальної підтримки Міноборони) - 1,4%,
  • Пенсійний фонд - 1,3%,
  • суди - 1,2%
  • центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - 1,0%
  • школи - 0,7%,
  • прикордонна служба - 0,2%.

Українці назвали найбільш корумповані держслужби та установи

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, під час війни в Україні суттєво збільшилася довіра до державних установ та державної влади загалом.

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