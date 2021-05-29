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Минометы и ракеты: боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики сегодня, 29 мая, четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе. Потерь с украинской стороны нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в районе Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Такие же комплексы применялись возле Майорского.

В районе Новгородского оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру населенного пункта Шумы из ПТРК. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Также сообщается, что за сегодня пиротехнические расчеты разминировали 5 гектаров территории и передали на уничтожение 224 взрывоопасных предмета.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил сомнение в том, что на переговорах в нормандском формате быстро удастся добиться урегулирования конфликта на Донбассе.

Также стало известно, что ОБСЕ продлила мандат своей мониторинговой миссии на границе России с оккупированными районами украинского Донбасса всего на два месяца вместо традиционных четырех. Украинская сторона считает, что Россия блокирует продление миссии из-за поставок оружия на территорию ОРДЛО.

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