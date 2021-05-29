Минометы и ракеты: боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе

Сообщается, что в районе Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Такие же комплексы применялись возле Майорского.

В районе Новгородского оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру населенного пункта Шумы из ПТРК. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Также сообщается, что за сегодня пиротехнические расчеты разминировали 5 гектаров территории и передали на уничтожение 224 взрывоопасных предмета.