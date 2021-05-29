Міномети і ракети: бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

Повідомляється, що в районі Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру і протитанкові ракетні комплекси (ПТРК). Такі ж комплекси застосовувалися біля Майорського.

В районі Новгородського окупанти стріляли в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру населеного пункту Шуми з ПТРК. Постраждалих в результаті обстрілів немає.

Також повідомляється, що за сьогодні піротехнічні розрахунки розмінували 5 гектарів території і передали на знищення 224 вибухонебезпечних предмета.