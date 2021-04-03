Минометы, пулеметы и гранатометы: на Донбассе сегодня шесть нарушений "тишины"

С начала субботы, 3 апреля, пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня. А вблизи Шумов в результате подрыва на мине погиб украинский военный .

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook .

Сегодня оккупанты из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям возле Песков.

Кроме того, возле Авдеевки и Водяного, которое на Приазовье, силы ООС попали под вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В то же время командование ООС подтвердило гибель военнослужащего в результате подрыва на мине вблизи Шумов.

"О всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ", - отметили в штабе.