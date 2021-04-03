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Минометы, пулеметы и гранатометы: на Донбассе сегодня шесть нарушений "тишины"

Новина українською → Донбасс, Суббота 03 апреля 2021 18:48
Минометы, пулеметы и гранатометы: на Донбассе сегодня шесть нарушений "тишины" Фото: боевики шесть раз обстреливали позиции ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала субботы, 3 апреля, пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня. А вблизи Шумов в результате подрыва на мине погиб украинский военный.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Сегодня оккупанты из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям возле Песков.

Кроме того, возле Авдеевки и Водяного, которое на Приазовье, силы ООС попали под вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В то же время командование ООС подтвердило гибель военнослужащего в результате подрыва на мине вблизи Шумов.

"О всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ", - отметили в штабе.

Напомним, вчера оккупанты более 20 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов пострадали двое военных и гражданский.

Как рассказали в штабе ООС, гражданский пострадал в результате попадания мины боевиков в его дом. Раненого госпитализировали в местную больницу.

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