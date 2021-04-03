Міномети, кулемети та гранатомети: на Донбасі сьогодні шість порушень "тиші"
З початку суботи, 3 квітня, проросійські бойовики на Донбасі шість разів порушували режим припинення вогню. А поблизу Шумів в результаті підриву на міні загинув український військовий.
Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Сьогодні окупанти з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по українським позиціям біля Пісків.
Крім того, біля Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, сили ООС потрапили під ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Водночас командування ООС підтвердило загибель військового в результаті підриву на міні поблизу Шумів.
"Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - зазначили у штабі.
Нагадаємо, вчора окупанти понад 20 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілів постраждали двоє військових та цивільний.
Як розповіли у штабі ООС, цивільний постраждав в результаті потрапляння міни бойовиків у його будинок. Пораненого госпіталізували до місцевої лікарні.