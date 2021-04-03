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На Донбассе от подрыва на мине погиб военный

Новина українською → Шумы, Суббота 03 апреля 2021 18:02
На Донбассе от подрыва на мине погиб военный Фото: на Донбассе погиб украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 3 апреля, вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе погиб украинский военный. Он подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север".

Отмечается, что в результате взрыва мины украинский военный получил боевое травмирование несовместимое с жизнью.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - рассказали в группировке.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов в результате снайперского обстрела погибли четверо украинских военных. Еще двое военных были госпитализированы с ранениями.

В пятницу, 2 апреля, пророссийские боевики более 20 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате вражеских обстрелов пострадали двое военных и гражданский.

Как писало РБК-Украина, гражданский на Донбассе получил ранение в результате попадания мины в его дом. Инцидент произошел в Красногоровке.

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