Міномети, артилерія і протитанкова ракета. Окупанти знову атакували Сумську область

У середу, 22 лютого, російські війська обстріляли шість громад Сумської області з мінометів, артилерії, а також за допомогою протитанкової керованої ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли шести територіальних громад області: Есманьської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Новослобідської, Хотінської. Було зафіксовано понад 89 "прильотів" - 80 мінометних, 8 з артилерії та один за допомогою протитанкової керованої ракети", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська вранці 22 лютого вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.
Пізніше у Сумській області зафіксували 15 ворожих прильотів з міномету, є пошкодження.
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