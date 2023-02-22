Минометы, артиллерия и противотанковая ракета. Оккупанты снова атаковали Сумскую область

В среду, 22 февраля, российские войска обстреляли шесть общин Сумской области из минометов, артиллерии, а также с помощью противотанковой управляемой ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня враг осуществил обстрелы шести территориальных общин области: Эсманьской, Белопольской, Юнаковской, Краснопольской, Новослободской, Хотинской. Было зафиксировано более 89 "прилетов" - 80 минометных, 8 из артиллерии и один с помощью противотанковой управляемой ракеты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские войска утром 22 февраля в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

Позже в Сумской области зафиксировали 15 вражеских прилетов из миномета, есть повреждения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.