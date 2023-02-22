Міномети, артилерія і протитанкова ракета. Окупанти знову атакували Сумську область
У середу, 22 лютого, російські війська обстріляли шість громад Сумської області з мінометів, артилерії, а також за допомогою протитанкової керованої ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли шести територіальних громад області: Есманьської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Новослобідської, Хотінської. Було зафіксовано понад 89 "прильотів" - 80 мінометних, 8 з артилерії та один за допомогою протитанкової керованої ракети", - йдеться в повідомленні.
- О 13:30 з території РФ випущено протитанкову керовану ракету поблизу села Водолаги Хотінської громади. Внаслідок попадання по цивільному автомобілю "Газель" з розвезення хлібу водій та пасажир отримали поранення. Їм надали медичну допомогу.
- Есманьська громада: протягом дня росіяни били з мінометів - 40 "прильотів". Внаслідок обстрілу об 11:05 пошкоджено дорогу, адмінбудівлю приватного підприємства та два житлових будинки в селі Сопич.
- Білопільська громада: з 09:48 здійснено мінометний обстріл села Рижівка - 3 "прильот". Внаслідок обстрілу пошкоджено один житловий будинок. Обстріл села продовжився з 15:15 - 3 "прильоти". Пошкоджень зазнали ще три приватні житлові будинки. Також 7 мін прилетіло по іншому населеному пункту громади.
- Юнаківська громада: ворог гатив по території громади з САУ - 8 "прильотів".
- Краснопільська громада: був мінометний обстріл після 12:00 - 3 "прильоти".
- Новослобідська громада: зафіксовано мінометні обстріли - усього 22 "прильоти".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська вранці 22 лютого вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.
Пізніше у Сумській області зафіксували 15 ворожих прильотів з міномету, є пошкодження.
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