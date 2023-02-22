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Минометы, артиллерия и противотанковая ракета. Оккупанты снова атаковали Сумскую область

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Сумская область, Среда 22 февраля 2023 22:10
Минометы, артиллерия и противотанковая ракета. Оккупанты снова атаковали Сумскую область Фото: оккупанты снова атаковали Сумскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 22 февраля, российские войска обстреляли шесть общин Сумской области из минометов, артиллерии, а также с помощью противотанковой управляемой ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня враг осуществил обстрелы шести территориальных общин области: Эсманьской, Белопольской, Юнаковской, Краснопольской, Новослободской, Хотинской. Было зафиксировано более 89 "прилетов" - 80 минометных, 8 из артиллерии и один с помощью противотанковой управляемой ракеты", - говорится в сообщении.

  • В 13:30 с территории РФ выпущена противотанковая управляемая ракета вблизи села Водологи Хотинской общины. В результате попадания по гражданскому автомобилю "Газель" по развозу хлеба водитель и пассажир получили ранения. Им была оказана медицинская помощь.
  • Эсманьская община: в течение дня россияне били из минометов - 40 "прилетов". В результате обстрела в 11:05 повреждена дорога, админздание частного предприятия и два жилых дома в селе Сопич.
  • Белопольская община: с 09:48 совершен минометный обстрел села Рыжевка - 3 "прилета". В результате обстрела поврежден один жилой дом. Обстрел села продолжился с 15:15 - 3 "прилета". Повреждения получили еще три частных жилых дома. Также 7 мин прилетело по другому населенному пункту общины.
  • Юношеская община: враг гатив по территории общины из САУ - 8 "прилетов".
  • Краснопольская община: был минометный обстрел после 12:00 - 3 "прилета".
  • Новослободская община: зафиксированы минометные обстрелы - всего 22 "прилета".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские войска утром 22 февраля в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

Позже в Сумской области зафиксировали 15 вражеских прилетов из миномета, есть повреждения.

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