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Миномет и 4 танка: ОБСЕ заметила военную технику боевиков на Донбассе

Автор: Наталья Скороход

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили военную технику боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о крупнокалиберном миномете, танках и БМП, которые разместили оккупанты в Луганской и Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 8 сентября.

ОБСЕ зафиксировала миномет, размещенный в нарушение линий отвода в
неподконтрольном правительству районе Луганской области. Речь идет о миномете "Сани" 120-го калибра. Его заметил беспилотник ОБСЕ возле Сентяновки.

Также за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, боевики разместили 4 танка на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. Предположительно это танки Т-64 или Т-72. Их заметил патруль на полигоне вблизи н. п. Терновое.

Кроме того, боевики размещают на Донбассе бронированные машины. Три БМП заметил патруль ОБСЕ вблизи н. п. Долгое в Луганской области.

Напомним, что Россия держит в плену больше 420 украинцев. Их незаконно удерживают в ОРДЛО, в Крыму и на территории РФ.

Ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе произошла авария на шахте. Там оборвался трос и погибли 9 шахтеров.

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Донбасс