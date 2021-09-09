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Міномет та 4 танки: ОБСЄ помітила військову техніку бойовиків на Донбасі

Автор: Наталья Скороход

Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили військову техніку бойовиків на окупованих територіях Донбасу. Йдеться про великокаліберний міномет, танки й БМП, які розмістили окупанти в Луганській та Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 8 вересня.

ОБСЄ зафіксувала міномет, розміщений в порушення ліній відведення в
непідконтрольному уряду районі Луганської області. Йдеться про міномет "Сани" 120-го калібру. Його помітив безпілотник ОБСЄ біля Сентянівки.

Також за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, бойовики розмістили 4 танки на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області. Імовірно це танки Т - 64 або Т-72. Їх помітив патруль на полігоні поблизу н.п. Тернове.

Крім того, бойовики розміщують на Донбасі броньовані машини. Три БМП помітив патруль ОБСЄ поблизу н. п. Довге в Луганській області.

Нагадаємо, що Росія тримає в полоні понад 420 українців. Їх незаконно утримують в ОРДЛО, в Криму та на території РФ.

Раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі сталася аварія на шахті. Там обірвався трос й загинули 9 шахтарів.

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Донбас