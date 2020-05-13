Минобразования: учебный год в школах закончится в мае

Учебный год в учреждениях общего и среднего образования закончится в конце мая. Об этом сообщила министр образования и науки Любомира Мандзий на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Мандзий, учебный год в украинских школах будет завершен в соответствии с утвержденной ранее структурой учебного года.

"Учебный год в учреждениях общего и среднего образования заканчивается в конце мая, согласно утвержденной структуры учебного года. Это что касается учебных занятий", - заявила министр образования.

Напомним, ранее в правительстве сообщали, что из-за карантина в Украине учебный год в школах будет завершаться дистанционно. В Кабмине рассказали, что занятия в школах продлятся до 31 мая, а учебный год должен быть завершен до 1 июля.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что из-за карантина учебные заведения не будут открываться до 1 сентября. Лишь некоторые учебные заведения откроют для проведения ВНО.

Добавим, председатель парламентского комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак сообщал, что в сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили за время карантина.