Міносвіти: навчальний рік у школах закінчиться у травні

Навчальний рік у закладах загальної та середньої освіти закінчиться наприкінці травня. Про це повідомила міністр освіти та науки Любомира Мандзій на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Мандзій, навчальний рік в українських школах буде завершено відповідно до затвердженої раніше структури навчального року.

"Навчальний рік в установах загальної та середньої освіти завершується в кінці травня, відповідно до затвердженої структури навчального року. Це що стосується навчальних занять", - заявила міністр освіти.

Нагадаємо, раніше в уряді повідомляли, що через карантин в Україні навчальний рік у школах буде завершуватися дистанційно. В Кабміні розповіли, що заняття у школах триватимуть до 31 травня, а навчальний рік повинен бути завершений до 1 липня.

Крім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що через карантин навчальні заклади не будуть відкриватися до 1 вересня. Лише деякі навчальні заклади відкриють для проведення ЗНО.

Додамо, голова парламентського комітету з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак повідомляв, що у вересні школярі будуть місяць наздоганяти програму, яку пропустили за час карантину.